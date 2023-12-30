شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: صرف معاشات شهرى يوليو وأغسطس 2019 للأعضاء والورثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة المهن الزراعية، فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، صرف معاشات شهرى يوليو وأغسطس للأعضاء فى سن الستين والورثة، بجميع فروع النقابة بالمحافظات بما قيمته 18 مليون جنيه.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمهن الزراعية، أن الشيكات جاهزة لتسليم النقابات الفرعية بالمحافظات، والتى قامت بتسليم الميزانيات.

يذكر أن إجمالى ما تم صرفه من معاشات لنقابة المهن الزراعية، للأعضاء والورثة حتى نهاية 2022، حوالى 200 مليون جنيه، حيث يتم صرف كل شهرين طوال العام حوالى 30 مليون جنيه.

وكان قد قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه لأول مرة فى تاريخ النقابة، أى منذ 30 عاما تتمكن النقابة من الالتزام بصرف المعاشات لكل الأعضاء المستحقين لمدة عام كامل، 12 شهرا متواصلة دون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حد أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، وأخيرا تمكنا من صرف العام كاملا.

وأوضح نقيب الزراعيين، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": أن ذلك نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات، مشيرا إلى استمرار وجود فجوة فى المعاشات بقيمة 500 ألف جنيه إلا أن العام الحالى سيكون بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، واستقرار صرف المعاشات.