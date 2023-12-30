حددت المناطق المتأثرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الضباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت الهيئة العامة للظواهر الجوية، أن تتكوَّن شبورة مائية كثيفة اليوم السبت، خلال فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى الضباب على بعض المناطق.

وأعلنت في بيان لها، أنه قد يكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.