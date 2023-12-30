شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مظاهر الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة سيكون مزيد من انخفاض الحرارة ليلاً وقلة فرص تساقط الأمطار وزيادة تكون الشبورة صباحاً .

وفى التقرير التالى نتعرف على المظاهر المتوقعة للطقس خلال الأيام المقبلة :

1 - يتوالى انخفاض الحرارة ليلاً رغم أنها ما زالت دافئة الى مائلة للحرارة نهاراً.

2 - بالتالي زيادة كبيرة في فرق درجات حرارة الليل والنهار.

3 - قلة فرص تساقط الأمطار .

4 - بدايات تسجيل عدد ساعات للبرودة وإن كان متواضع جداً .

5- الظروف ايجابية لمعظم المحاصيل الموجودة خاصة القمح والفول والمحاصيل الأرضي والطبية العطرية والمانجو والنخيل لكنها معاندة نوعاً ما للفاكهة المتساقطة والزيتون .