القاهرة الإخبارية: 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف مدفعى لمدينة غزة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف مدفعي لمدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.