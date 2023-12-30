شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الطالب غير الحاصل على جهاز التابلت سيؤدى الامتحان ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب غير الحاصل على جهاز التابلت بالصف الأول الثانوى العام سيؤدى امتحان الفصل الدراسي الأول ورقيا فى جميع المواد بنفس مواصفة الامتحان الإلكترونى اى أن الأسئلة ستكون اختيارية ومقالية بنسبة 15%، مضيفة أن المدارس تواصل تسليم طلبة الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الجهاز اللوحى قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الورقى تم وضعه من قبل الإدارات وطباعته وسيتم توفير نسخة فى المدارس للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وأيضا الطلاب الذين قد يتعرضوا لمشكلة تقنية أثناء أداء الامتحان الإلكترونى.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.