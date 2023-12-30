شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الحفاظ على سرية أسئلة الامتحان للشهادة الإعدادية والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم توجيه تعليمات مشددة للمديريات التعليمية بضرورة الحفاظ على سرية أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وصفوف النقل، مشددة على أن الحفاظ على سرية أسئلة الامتحان خاصة لطلاب الشهادة الإعدادية مسئولية المديريات والإدارات التعليمية وسيتم محاسبة أى مقصر فى هذا الشأن.

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير ، وامتحانات النقل الإعدادي وما يعادله ( المهنية ، الرياضية ، الصم ، المكفوفين)من الثلاثاء 9 يناير حتى الأثنين 15 يناير المقبل وامتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 24 يناير.