شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: انتهاء أعمال الصيانة بأبو النمرس وعودة المياه تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر 600مم بطريق مصر أسيوط البطىء، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة فتح المياه لتصل تدريجياً لمناطق "المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس" بمركز أبو النمرس.

وأعلنت الشركة في بيانٍ سابق لها، عن انقطاع المياه ببعض مناطق أبو النمرس نتيجة أعمال الصيانة والتطهير بمحطة مياه أبو النمرس.