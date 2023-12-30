شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قوى عاملة النواب: العمال يعاهدون الرئيس السيسى ببذل الجهد لدفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عمال وشعب مصر العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، ويُبارك جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، من أجل دفع مسيرة الوطن للتنمية نحو التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس السيسي.

وقال النائب عادل عبد الفضيل: إنه بهذه المناسبة يعاهد عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس التوفيق والسداد في فترة الرئاسة الجديدة لتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل بناء "الجمهورية الجديدة".