شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موصوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.