الارشيف / أخبار مصر

التموين: انتهاء صرف مقررات شهر ديسمبر 2023

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري للبقالين والتي تم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

ويتم صرف السلع بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 65 مليون مواطن.

كان أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، متحدث الوزارة، قال إن عملية إضافة المواليد الجدد على البطاقات مستمرة منذ صدور القرار الوزاري في شهر ديسمبر 2022، وفق المحددات التي صدر بها القرار، مضيفًا أن مستحقي الإضافة مجموعة من الفئات؛ منهم على سبيل الحصر، الأولى بالرعاية.

وأضاف كمال، في تصريح خاص، خلال بث مباشر مع موقع "الخليج 365"، أن مستحقي الإضافة هم أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والمطلقات، والأرامل، وأبناء الشهداء، وحاملي كارت بطاقة الخدمات المتكاملة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا