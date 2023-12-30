التموين: انتهاء صرف مقررات شهر ديسمبر 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري للبقالين والتي تم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

ويتم صرف السلع بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 65 مليون مواطن.

كان أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، متحدث الوزارة، قال إن عملية إضافة المواليد الجدد على البطاقات مستمرة منذ صدور القرار الوزاري في شهر ديسمبر 2022، وفق المحددات التي صدر بها القرار، مضيفًا أن مستحقي الإضافة مجموعة من الفئات؛ منهم على سبيل الحصر، الأولى بالرعاية.

وأضاف كمال، في تصريح خاص، خلال بث مباشر مع موقع "الخليج 365"، أن مستحقي الإضافة هم أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والمطلقات، والأرامل، وأبناء الشهداء، وحاملي كارت بطاقة الخدمات المتكاملة.