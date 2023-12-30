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عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.. صور

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القاهرة - سامية سيد - اجرت الدكتورة سلوى العوادلى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول المنعقدة بالكلية للوقوف على انتظام الامتحانات ورصد أى مشاكل او معوقات والتدخل لحلها فوريًا.

 

وأكدت الدكتورة سلوى العوادلى خلال الجولة، انتظام الامتحانات داخل لجان الامتحانات على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعب والبرامج بالكلية ، مشيرة الى أن الاختبارات تعقد على فترات وذلك لتجنب الزحام والتكدس بالكلية.

 

وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الكنترولات بالكلية تعمل بشكل يومى بموجب الانتهاء من الاختبار وذلك لرصد الدرجات والتصحيح تمهيدًا لإعلان النتيجة بعد أيام قليلة من اداء اخر اختبارات.

 

ولفتت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى التزام الكلية بتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخاصة بضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ومواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

 

 

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عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان لامتحانات

 

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لجان امتحانات إعلام القاهرة

 

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عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة تتفقد لجان الامتحانات

 

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عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة وسط الطلاب فى لجان الامتحانات

 

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عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة تتفقد لجان الامتحانات

 

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 لجان الامتحانات كلية الإعلام بجامعة القاهرة 

 

 

 

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