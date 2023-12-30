التعليم: الالتزام بالكتاب المدرسى عند وضع أسئلة امتحانات الترم الأول

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية والإدارات الالتزام بالكتاب المدرسى خلال وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على أنه تم وضع الأسئلة من المنهج المقرر للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن جميع الأسئلة من المنهج الدراسى وهناك جزئيات متحررة ولكنها مرتبطة بالموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول، مشددة على عدم استخدام أو الاستعانة بالكتب الخارجية فى وضع الأسئلة.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

هط- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.