شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن فى أسبوع.. فريق التدخل السريع تعامل مع 4357 بلاغًا واستغاثة بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة

التضامن

الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 28 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- استمرار فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بتدريب الرائدات الاجتماعيات على العنف القائم على النوع الاجتماعي والشمول المالي.

- منتجات ديارنا تشارك بقوة بالجناح المصري فى معرض الخريف بمملكة البحرين بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية.

- وزارة التضامن الاجتماعي تستمر في قوافلها الغذائية بالمحافظات وتوزيع الكراتين الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجنوب سيناء ومرسى مطروح ودمياط.

- فريق التدخل السريع يتعامل مع 4357 بلاغًا واستغاثة عن عام 2023 بنسبة إنجاز تتجاوز 98%.

-القباج تشهد احتفالية الهلال الأحمر المصري باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "الأمل".. وتوجه تحية شكر وتقدير لقرينة رئيس الجمهورية لحرصها على متابعة أعمال الإغاثة وتشريفها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري وتقديرها لجهود المتطوعين داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة يدرب 1800 طالب عبر 25 تدريبًا بالجامعات والمعاهد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع يونيسيف ينفذ ورشة عمل لمراجعة الدليل الإجرائي لدور الحضانة واللائحة النموذجية في إطار العمل على توفير بيئة أفضل للطفل.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2023.. والقباج تصرح: جاري الإعداد لافتتاح مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات "الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان" خلال 2024 وتقديم كافة الخدمات مجاناً.

- برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن.. صندوق قادرون باختلاف يعقد اجتماعه لمناقشة إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للصندوق.

- وحدات التضامن بالجامعات المصرية تكثف من نشاطها وتفتتح معارض الطالب المنتج وتوزع أجهزة لاب توب ناطق على ذوي الإعاقات البصرية وتكرم الفائقين بعدد من الجامعات المصرية.

ـ إطلاق قوافل طبية للكشف على أبناء مؤسسات دور الرعاية بالدقهلية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا وتوجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مع تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة تنفذ مبادرة لتسليم أطراف صناعية لذوى الإعاقة.

- وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي تنفذ ورشة تدريبية للجمعيات الأهلية المتقدمة لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي فى إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والميادين العامة خلال 2023.

- التضامن الاجتماعي توقع عقد المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية مع شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية.

- وزارة التضامن الاجتماعي تنظم معرض ديارنا بالممشى السياحي بالغردقة مع إقبال واسع من السائحين على المنتجات التراثية المتميزة.

ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية تفتتح معرضي ديارنا في إطار دعم المنتج المصري التراثي والتوسع في تسويقه.

- القباج تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل"، وتؤكد أن الدولة تسعى بشكل حثيث لتنمية الريف المصري من كل الجوانب من خلال البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" والدفع بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في البشر.

- في إطار التيسير على المواطنين.. وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع وزارة التخطيط للدفع بعدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" لتقديم الخدمات الاجتماعية في عشر محافظات.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي ينظم ملتقى للتوظيف بالشرقية بحضور 20 شركة وتوفير أكثر من 3000 وظيفة لأبناء المحافظة.

- في انطلاقة جديدة.. مبادرة بالوعى مصر تتغير للأفضل تطلق أحدث قوافلها التنموية بقرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.

- القباج تشهد اجتماعا لمناقشة مسودة للاستراتيجية الوطنية للتربية الأسرية تمهيدا لعقد حوار مجتمعي حولها.

- القباج تشهد اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى.

- التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وبنك مصر يوقعون بروتوكول تعاون بقيمة 60 مليون جنيه لرعاية 100 ألف أسرة وتغطية تكاليف الزواج لألف أسرة من "دكان الفرحة".

- متطوعو الهلال الأحمر المصري يعملون على مدار الساعة لاستقبال المساعدات الإنسانية العاجلة تجهيزاً لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين المراكز اللوجيستية وقطاع غزة.. والهلال الأحمر ينشئ مخيم إيواء جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة لخدمة 6000 شخص.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م وتعلن تنظيم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية وفتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير 2024.

- حملة هنوصلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة تستمر في فعاليتها بالمحافظات وتنفذ 753 حملة على مستوى 23 محافظة بمشاركة 164 مكتب تأهيل متنقل وباستهداف 629 قرية.