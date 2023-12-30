شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى فى حوار حصرى لتليفزيون الخليج 365 الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذيع "تليفزيون الخليج 365"، خلال الساعة الخامسة مساء لقاءً حصريا مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اختص به تليفزيون الخليج 365.

وأجرى الحوار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، ومحمد الأحمدى، مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع.

ويتضمن الحوار الحديث عن المواطنة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، كما أشاد بالتطوير الذى حدث لكل ما يخص المواطن المصرى من مشاريع وخدماتطبية ورفع مستوى المرافق المقدمة للمواطن، وكذلك قراءة وتحليل المشهد العربى والعالمى الحالى، وبخاصة فى ظل ما يحدث بالأراضى الفلسطينية، وأيضا تناول أهمية دور الأسرة في المجتمع وكذلك الذكريات التى لا تُنسى لديه وعلاقته بالبابا شنودة، والعديد من المفاجآت انتظروها الخامسة مساء على تليفزيون الخليج 365.