شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القطاع الخاص تطالب وزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه حسب قرار المجلس القومى للأجور سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه والعلاوة الدورية السنوية التى تم إقرارها ابتداء من أول يناير 2024، مطالبا حسن شحاتة وزير العمل، بضرورة توجيه مديريات العمل بالمحافظات ومكاتب العمل لمتابعة التزام كل المنشآت بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية، وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام قرار المجلس القومى للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003م، وعمل خط ساخن بالوزارة لتلقى شكوى العمال للابلاغ عن المنشآت التى لم تلتزم بتطبيق القرار والإعلان عن الخط الساخن فى كل وسائل الإعلام وضرورة سرية معلومات العامل المبلغ للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل مواقع العمال.