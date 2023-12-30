شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن أرقام جلوس امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس إعلان أرقام جلوس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل ، حيث أكدت المدارس أنه تم إعلان قوائم الطلاب وتشمل أرقام الجلوس واللجنة التى يؤدى الطالب فيها الامتحان بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية سواء الفرنساوى أو الإسبانية أو الصينية أو الإيطالية والألمانية، كما وجهت المدارس الطلاب بضرورة التعرف على أرقام الجلوس واللجان قبل أداء الامتحان مضيفة أن كل طالب سوف يؤدى الاختبار فى اللجنة المخصصة له فقط، كما حذرت المدارس الطلاب من حيازة التليفون المحمول أثناء أداء الامتحان الإلكترونى أو الورقى.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

هط- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.