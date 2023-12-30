بدءًا من الغد.. لقاءات ثقافية واحتفالات بالعام الجديد بـ "ثقافة الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

وتشهد مكتبة الفيوم العامة، غدا السبت، لقاءً لمناقشة كتاب "ريادة الأعمال بين الحلم والكابوس" للكاتبة ماريان سليمان، في تمام الساعة السابعة مساءً.

الكاتب صادر هذا العام عن دار العليا للنشر، ويتضمن مجموعة من القصص الواقعية لرواد الأعمال، من خلال إلقاء الضوء على نجاحات عدد من رائدات الأعمال، وبعض المشكلات التي تواجههن في الوطن العربي وخاصة في مصر، مع طرح حلول لتلك المشكلات.

ويقام اللقاء ضمن فعاليات قسم الثقافة العامة، ويشارك فيه كل من الدكتور كمال غلاب، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، والأديب منتصر ثابت، والشاعر محمد شاكر، ويديره الشاعر محمد القاياتي.

ويشهد يوم الاثنين المقبل، محاضرة بعنوان "حماية الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي"، بمدرسة حمادة طنطاوي الرسمية بسنورس، تقديم الأديب الدكتور عمر صوفي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

واحتفالًا بالعام الجديد، تنظم مكتبة جرفس احتفالية ثقافية فنية، يوم الثلاثاء 2 يناير، بجمعية تنمية المجتمع في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتتضمن ورشة حكي تقدمها أسماء أحمد، مدير المكتبة، وفقرة اكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية، وإشراف رضا عبد الحليم أخصائي المكتبة.

بينما ينظم قسم التمكين الثقافي، صباح الأربعاء المقبل، لقاءً بعنوان "نظافة الأسنان للوقاية من التسوس" بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تقدمه أمل عاشور منصور، مسؤول التثقيف الصحي بمديرية الصحة.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.