لتجنب رفع العداد.. 5 خطوات لتقسيط مديونية "فواتير الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة من خلال تقسيط فواتير الكهرباء على 12 شهرًا أو 24 شهرًا، لتجنب من تراكم دفع فواتير الكهرباء بسبب زيادة معدلات الاستهلاك للكهرباء.

ويستعرض "الخليج 365" الخطوات والأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فاتورة الكهرباء، على النحو التالي:

1- إحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

2- تقديم نموذج طلب تقسيط المديونية يجرى استيفاؤه من الشركة، وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

3- تحضير فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

4- سداد مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

5- يتم جدولة باقي مديونية الكهرباء كحد أقصى 24 شهرًا.

وحذرت الشركة، من عواقب عدم تسديد مديونية الكهرباء عند انتهاء المدة وعدم تسديد مديونية الكهرباء بعد تراكم شهريين متتاليين لفاتورة الكهرباء وتوجيه إنذار للمواطن مرتين برفع العداد، يتم رفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.

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