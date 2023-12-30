20 مصابا وسط الشبورة.. المعاينة تكشف تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة رجال المرور عن ملابسات حادث تصادم سيارتين أسفر عن سقوط 20 مصابا بالجيزة اليوم السبت.

تبين أنه مع انعدام الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية اصطدمت سيارة نقل بأخرى مينى باص بمدق ترابي داخل الجبل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بتقاطع الطريق الأوسطي مع محور الضبعة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميني باص مع أخرى نقل بسبب الشبورة المائية.

أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا نقلوا إلى المستشفى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.