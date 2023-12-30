قرار من النيابة في انهيار عقارين بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة روض الفرج بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين المنهارين بروض الفرج، واستعلمت من الحي عن صدور تراخيص لهما من عدمه.

بينت تحقيقات النيابة، أن العقار الأول مكون من 5 طوابق وانهار على العقار المجاور فسقط أيضًا دون إصابات أو وفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، أفاد بورود بلاغا من أحد الأهالي، تضمن حدوث تشققات وانهيارات لقشرة منزل في شارع طوسون بروض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث انهيار لقشرة منزل بالطابق الأرضي وتم إخلاء 5 أسر منهم، كما تم إخلاء المنزل المجاور له، وأثناء الفحص انهار المنزل على المنزل المجاور له، بدون وقوع إصابات أو وفيات، وتحرر المحضر رقم 4290 لسنة 2023 إداري روض الفرج وجاري استكمال الإجراءات القانونية.