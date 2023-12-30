شكرا لقرائتكم خبر عن ‫متبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل لمنتجى ومصدرى الفراولة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لوزارة الزراعة ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد " لرفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى الجهات التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية بدعم المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل،أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

وقد اشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات هامة تضمنت توضيح الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، كما تضمنت أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها باستخدام الإدارة المتكاملة للمكافحة والاستخدام المسئول للمبيدات وأيضاً أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وأهمية طرق سحب العينات لتحليل المنتج قبل تصديره وأهمية الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومتطلبات الأسواق الخارجية والجهات الرقابية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لممارسة الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.