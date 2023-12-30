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وزارة الأوقاف تنشر أسماء المتميزين بالدعوة الإلكترونية بالمديريات خلال ديسمبر

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القاهرة - سامية سيد -  قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة للمتميزين من مسئولي الدعوة الإلكترونية بمديريات الأوقاف الإقليمية خلال شهر ديسمبر 2023م على النحو التالي:

 

1. محمد إبراهيم عبده رمضان - السويس - 1000 جنيه

2. محمد جابر كامل السيد - المنيا - 1000 جنيه

3. محمود علي حسن - سوهاج - 1000 جنيه

4. سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف - 500 جنيه

5. طه ممدوح عبد الوهاب جاد - المنيا - ملوي - 1000 جنيه

6. مصطفى محمود عبد الوهاب حامد - المنيا - دير مواس - 1000 جنيه

7. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - العدوة - 1000 جنيه

8. محمد وجيه عبد المهيمن سلام - الغربية - زفتى - 1000 جنيه

9. سعيد فاروق محمد بكر - جنوب سيناء - دهب - 1000 جنيه

10. رجب عبد المنعم محمد حشيش - جنوب سيناء - رأس سدر - 500 جنيه

11. محمد فوزى محمد شعبان - الجيزة - منشأة القناطر - 500 جنيه

12. حسن محمد حسن آدم - الاقصر - بندر الأقصر - 500 جنيه

13. يحيى محمد عبداللطيف نور الدين - قنا - فرشوط - 500 جنيه

14. اشرف محمد نور الدين على - سوهاج - برديس - 500 جنيه

15. محمد عبد الفتاح محمد بيومي - القليوبية - بنها ثاني - 500 جنيه

16. عصام محمد إبراهيم الفران - البحيرة - كفر الدوار أول - 500 جنيه

17. السعيد مصطفى يوسف خلف - مرسى مطروح - غرب مطروح - 500 جنيه. 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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