شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر أسماء المتميزين بالدعوة الإلكترونية بالمديريات خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
1. محمد إبراهيم عبده رمضان - السويس - 1000 جنيه
2. محمد جابر كامل السيد - المنيا - 1000 جنيه
3. محمود علي حسن - سوهاج - 1000 جنيه
4. سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف - 500 جنيه
5. طه ممدوح عبد الوهاب جاد - المنيا - ملوي - 1000 جنيه
6. مصطفى محمود عبد الوهاب حامد - المنيا - دير مواس - 1000 جنيه
7. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - العدوة - 1000 جنيه
8. محمد وجيه عبد المهيمن سلام - الغربية - زفتى - 1000 جنيه
9. سعيد فاروق محمد بكر - جنوب سيناء - دهب - 1000 جنيه
10. رجب عبد المنعم محمد حشيش - جنوب سيناء - رأس سدر - 500 جنيه
11. محمد فوزى محمد شعبان - الجيزة - منشأة القناطر - 500 جنيه
12. حسن محمد حسن آدم - الاقصر - بندر الأقصر - 500 جنيه
13. يحيى محمد عبداللطيف نور الدين - قنا - فرشوط - 500 جنيه
14. اشرف محمد نور الدين على - سوهاج - برديس - 500 جنيه
15. محمد عبد الفتاح محمد بيومي - القليوبية - بنها ثاني - 500 جنيه
16. عصام محمد إبراهيم الفران - البحيرة - كفر الدوار أول - 500 جنيه
17. السعيد مصطفى يوسف خلف - مرسى مطروح - غرب مطروح - 500 جنيه.
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