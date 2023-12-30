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رئيس الوزراء: إعلان 7 سلع رئيسية تمس المواطن كسلع استراتيجية تستوجب العقاب حال إخفائها

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع إستراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات.

 

وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

 

وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أنه يتابع جميع المواقع.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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