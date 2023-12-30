شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إعلان 7 سلع رئيسية تمس المواطن كسلع استراتيجية تستوجب العقاب حال إخفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع إستراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات.

وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أنه يتابع جميع المواقع.