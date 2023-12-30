شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تشكيل لجنة فنية لمتابعة بيانات السلع من المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على الأرض، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .

وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إنه يتابع جميع المواقع.