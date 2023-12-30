مستشار وزير الصحة: "كبسولة تحت الجلد" تمنع الحمل 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، إن هناك كبسولة صغيرة تحت الجلد تمنع الحمل لمدة 3 سنوات.

وأضاف عمرو حسن، في إنفوجرافيك نشرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها على "فيس بوك"، أن بهذه الطريقة يمكن منع حدوث الحمل لمدة 3 أعوام، وبواسطة محقن خاص، يضع الطبيب تحت الجلد كبسولة تحتوي على هرمون يؤدي إلى منع حدوث الحمل خلال هذه المدة الطويلة، كما يضاعف من نجاح هذه الكبسولات أنها لا تؤثر على لبن الرضاعة.

مميزات الكبسولة

- الفاعلية العالية التي تصل إلى أعلى من 99%.

- تتكون من هرمون واحد وتخلو من هرمون الأستروجين الذي قد يحدث أعراضًا جانبية تشكو منها بعض السيدات المستعملات للأقراص.

- يمكن استعمال الكبسولات في حالة الرضاعة الطبيعية حيث أن الهرمون المستعمل لا يؤثر على كمية أو نوعية اللبن.

- طول مدة الحماية يعتبر ميزة كبيرة للمرأة التي استكملت عائلاتها أي التي أنجبت ما تريده من أطفال وتعتبر أن أي حمل بعد ذلك يعتبر حملا غير مرغوب فيه، وقد تضطر إلى اللجوء للوسائل غير المشروعة والخطيرة مثل الإجهاض.

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