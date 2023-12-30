الطن بـ 128 ألف جنيه.. طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والسيد القصير، وزير الزراعة، حول شكوى الآلاف من المزارعين بمختلف المحافظات ومزارعي قرى أبيس بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة وذلك من غلاء تقاوي البطاطس.

وأشار "قاسم" في طلب الإحاطة، إلى وجود أنواع مختلفة من تقاوي محصول البطاطس منها على سبيل المثال لا الحصر: "البذرة" وسعر الشيكارة 1900 جنيه ووزنها 50 كجم وذلك عام 2022 إلا أن سعرها بعد عام ارتفع إلى 6400 جنيه وهذا يعني أن سعر الطن الآن من هذه التقاوي وصل إلى 128 ألف جنيه بدلًا من 38 ألفًا للطن.

وأوضح أن هناك نوعًا آخر من تقاوي البطاطس وهو "تخريط" وكان سعر الشيكارة منه عام 2022 نحو 800 جنيه ووصل هذا العام إلى 5100 جنيه وهذا يعني أن سعر الطن حاليًا 105 آلاف جنيه بدلًا من 16 ألفًا.

وأكد النائب محمود قاسم، أن ارتفاع تقاوي البطاطس بهذه الصورة الجنونية سيجعل العديد من مزارعي هذا المحصول الاستراتيجي يعزفون عن زراعته وبالتالي ستنخفض مساحات الأراضي المزروعة بالبطاطس، مشيرًا إلى أن هذا المحصول تحديدًا كانت مصر تتميز بتصديره للعديد من دول العالم، وأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس بهذه الطريقة سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار البطاطس خلال المرحلة المقبلة ونقص كميات صادرات البطاطس.

وطالب النائب محمود قاسم، الحكومة بسرعة التدخل لتوفير تقاوي البطاطس للمزارعين بأسعار مدعمة من أجل إقبال المزارعين على التوسع في زراعة البطاطس التي لا يمكن لمنزل واحد الاستغناء عنها، متسائلًا: لماذا لا تقوم الحكومة بتوفير التقاوي لمختلف المحاصيل الزراعية بصفة عامة والمحاصيل الاستراتيجية بصفة خاصة وبأسعار مخفضة حتى يقبل المزارع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمهمة والتي لا يمكن للمواطن المصري أن يستغني عنها؟.

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