"حرامي منحوس" حاول سرقة محول كهرباء فمات صعقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات وفاة سائق، ادعت زوجته سقوط غلاية مياه عليه، إذ تبين أنه أثناء محاولة سرقة محول كهرباء صُعق.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) توفى إثر ادعاء سقوط ماء مغلي عليه بذات العنوان.

بالانتقال وسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياته.

بالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه حال قيام المتوفى بالشروع في سرقة محول كهربائي بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تعرض لصعق كهربائي ما أدى إلى إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما، اعترفا بالاشتراك مع المتوفى بالشروع في سرقة محول كهربائي بالمصنع المُشار إليه، مما أدى إلى حدوث إصابته بحروق وصعق كهربائي حال شروعه في السرقة كما أمكن ضبط حقيبة تحتوي على الأدوات المستخدمة في محاولة سرقة التيار الكهربائي من المصنع "خاصة بالمتهمين"

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.