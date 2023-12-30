كوب شاي وراء انفجار شقة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دوي انفجار سمع بمنطقة حدائق الأهرام اليوم السبت كشفت المعاينة ملابساته.

مالك الشقة محامي ترك برد الشاي وذهب إلى عمله ولدى عودته أضاء المصباح فأحدث تسرب الغاز الانفجار.

تبين بالفحص أن تسربا للغاز أحدث موجة انفجارية داخل شقة بالعقار رقم 126 بالبوابة الأولى.

تسبب الانفجار في تهشم الشقة وانهيار سور البلكونة على سيارات ملاكي أسفل العقار وتهشمها.

كما أصيب شاب يدعى محمود أبوزيد عمره 18 سنة تصادف مروره مع انهيار الشرفة مما أسفر عن إصابته بكسر بالذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج وانتدبت المحافظة لجنة هندسية للمعاينة.