استغلها في عمليات شراء.. ضبط عامل بالمنيا استولى على بيانات بطاقات مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عامل بالمنيا؛ استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم، وبحوزته (4 هواتف محمول- 3 شرائح خطوط هواتف محمولة - 5 علب حوافظ خطوط هواتف محمولة - بطاقة دفع إلكتروني باسمه - مبلغ مالي) وبفحص الهواتف المضبوطة تبين احتوائها على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.