البنت غلطت مع خطيبها السابق.. كيف كشفت كاميرا المراقبة جريمة العار بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص (سيدتان ورجل)، لاتهامهم بالتخلص من جنين داخل صندوق قمامة بمنطقة ساقية مكي.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها السابق، مشيرة إلى أن الفتاة تمت خطبتها من أحد الأشخاص وتم فسخ الخطبة بعد فترة، ومن ثم تمت خطبتها من شخصًا آخر.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة غافلت خطيبها، وأعادت الود مع خطيبها السابق، وبعد عدة محادثات بينهما قامت بمواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمه أسفرت عن حملها سفاحًا.

وأضافت التحقيقات أن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية، وأجرت لها عملية إجهاض، واستعانت الأم بخطيب نجلتها الأخرى "سائق توك توك" للتخلص من الجنين وإلقائه بصندوق قمامة بدائرة قسم الجيزة.

البداية عندما تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم مفادها العثور على جثة وسط القمامة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة.

كما جرى فرض كردون أمنى بموقع العثور على الجنين وبفحص الكاميرات تبين قيام فتاة وسيدة وسائق توك توك بالتخلص من الجنين وجرى ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.