مستندات مطلوبة.. غدا سحب ملفات "وظيفة نيابة إدارية" لخريجي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تبدأ النيابة الإدارية غدًا الأحد، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "الإسكندرية" من دفعة ٢٠٢٣.

ويحق لكل متقدم أتم عملية التسجيل الإلكتروني سحب الملف وبعد إتمام المستندات المطلوبة يقدمه في نفس اليوم.

يُسلم المتقدم الملف بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بـ"ميدان النجدة في مدينة السادس من أكتوبر" من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها بالملف:

1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية "يطبع الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة من خلال موقع تسجيل البيانات الخاص بالهيئة والتوقيع عليه بخط اليد"

2- شهادة التخرج المؤقتة "شرط أساسي لقبول الملف"

3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة "مثبت بها مجموع درجات كل سنة على حده" وهي شرط أساسي لقبول الملف

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم

5- تقديم ما يثبت الموقف التجنيدي

6- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم "سارية"

7- صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين "سارية"

8- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفي حالة السفر "شهادة تحركات للوالد - وفي حالة الوفاة "شهادة وفاة"

9- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي و8 صور فوتوغرفية حديثة

10- صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم