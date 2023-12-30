شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: اعتماد 426 ألفاً و85 تصريح عمل بالخارج خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إن وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، قد راجعت واعتمدت عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج، خلال عام 2023، بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات ، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام ، 426 ألفاً و 85 تصريح.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى من خلال إدارة التشغيل اعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج، و10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، وفى نفس السياق تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات ، لمعرفة فرص العمل الجديدة المتاحة بسوق العمل .

يُشار هنا إلى أنه جرى خلال عام 2023 تنظيم 20 ملتقى توظيفي للشباب من بينهم ذوى الهمم ، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال للشباب الراغب فى العمل والباحث عنه ، وإرشادهم وتوجيههم للتدريب التحويلى المرتبط ببعض المهن ، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية ومكاتب التشغيل المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالقيام بمهامها بما يخص التوجيه وارشاد الشباب الباحث عن العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة والمناسبة على المهن المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى لإيجاد فرص عمل لائقة لهم وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم .