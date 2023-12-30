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وزارة الصحة تكشف تفاصيل هامة عن أول كبسولة لمنع الحمل تحت الجلد

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل هامة عن أول كبسولة لمنع الحمل تحت الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير كبسولات الامبلانون التى توضع تحت الجلد لاستخدامها في تنظيم الأسرة لمنع الحمل.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان : توضع كبسولات الامبلانون تحت الجلد لمدة 3 سنوات وتحتوى على هرموت يمنع الحمل.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان : فاعلية كبسولات الامبلانون تصل الي 99%  وتستعمل الكبسولة في حالة الرضاعة .

 

وأوضحت وزارة الصحة ، أنه يجب على السيدات المحافظة على أنفسهن واستخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة التى يوفرها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على والاسترخاء والراحة أثناء فترة الحمل ويعد المشى دون هرولة (الجري) أفضل للسيدة الحامل لذلك فإن الرياضة والتمرينات الخفيفة بدون إجهاد فى المنزل يقضيان على الملل، ويخلصانها من الآثار النفسية السلبية على أن تتناول قسطا من الراحة والاسترخاء وعدد لا يقل عن 6 ساعات من النوم ليلا، وساعتين نهارا، للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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