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شكرا لقرائتكم خبر عن منصات الكنيسة تسلط الضوء على حوار البابا تواضروس الثانى مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلطت المنصات الكنسية الضوء على حوار الخليج 365 مع قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث يذاع فى الخامسة مساء اليوم على تليفزيون الخليج 365.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة " اليوم قداسة البابا ضيفا على تليفزيون الخليج 365" ونشرت صفحة المركز الإعلامى للكنيسة " اليوم ...بث مباشر لحوار قداسة البابا تواضروس الثاني لجريدة الخليج 365 الساعة ٥م "
وأجرى الحوار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، ومحمد الأحمدى، مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع.
ويتضمن الحوار الحديث عن المواطنة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، كما أشاد بالتطوير الذى حدث لكل ما يخص المواطن المصرى من مشاريع وخدماتطبية ورفع مستوى المرافق المقدمة للمواطن، وكذلك قراءة وتحليل المشهد العربى والعالمى الحالى، وبخاصة فى ظل ما يحدث بالأراضى الفلسطينية، وأيضا تناول أهمية دور الأسرة في المجتمع وكذلك الذكريات التى لا تُنسى لديه وعلاقته بالبابا شنودة، والعديد من المفاجآت انتظروها الخامسة مساء على تليفزيون الخليج 365.
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