شكرا لقرائتكم خبر عن منصات الكنيسة تسلط الضوء على حوار البابا تواضروس الثانى مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت المنصات الكنسية الضوء على حوار الخليج 365 مع قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث يذاع فى الخامسة مساء اليوم على تليفزيون الخليج 365.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة " اليوم قداسة البابا ضيفا على تليفزيون الخليج 365" ونشرت صفحة المركز الإعلامى للكنيسة " اليوم ...بث مباشر لحوار قداسة البابا تواضروس الثاني لجريدة الخليج 365 الساعة ٥م "