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كيف تحمى نفسك من سرطان البروستاتا؟.. الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد -  

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا وقالت إنه يجب التوجة لاقرب وحدة صحية لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان : يجب عمل تحليل psa  في المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى فى حالة عدم وجود اعراض أو تاريخ مرضى وتابعت : فى حالة وجود الأعراض يجب مراجعة المختصين بالفحص لعمل التحليل المطلوب 

 

وأضافت : فى كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أى علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية.

 

وقالت: في أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في المراحل المبكرة لتلقى أى أنواع من العلاج الكيميائى .

 

 

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