شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

كما يشهد غدا طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) تمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (20 تقريبا) على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1: 1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.