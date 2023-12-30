10 قتلى و45 جريحا في ضربة أوكرانية على مدينة بيلجورود الروسية

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن 10 قتلى و45 جريحا، سقطوا في ضربة أوكرانية على مدينة بيلجورود الروسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحظة إسقاط صاروخ على المدينة.

وقد أعلنت الطوارئ الروسية مقتل 10 أشخاص بينهما طفل وإصابة 45 آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة بيلجورود.

يذكر أنه في 21 فبراير 2022، أعلنت الحكومة الروسية أن القصف الأوكراني دمر منشأة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي على الحدود الروسية الأوكرانية، وأضافت أنها قتلت 5 جنود أوكرانيين حاولوا العبور إلى الأراضي الروسية،

ونفت أوكرانيا التورط في كلا الحادثين ووصفتهما بالعلم الكاذب. في اليوم نفسه، اعترفت الحكومة الروسية رسميًا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيًا كدولتين مستقلتين، وفقًا لبوتين، ليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها بحكم الأمر الواقع، ولكن الأوبلاست الأوكرانية ككل، وأمر بوتين القوات الروسية، بما في ذلك الدبابات، لدخول هذه المناطق.