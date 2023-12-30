شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى حقوق إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا الأحد، هيئة النيابة الإدارية، إجراءات سحب وتقديم ملفات ووظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات الحقوق بجامعة الإسكندرية دفعة 2023، ممن أتموا التسجيل الإلكتروني وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتى كانت أعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية عصرا.