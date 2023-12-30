شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 يطلق سلسلة جديدة للفيديوهات والخرائط التفاعلية بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎فى إطار تطوير الأدوات المستخدمة، ومجاراة التطور التكنولوجى يومًا تلو الآخر، بدأ "تليفزيون الخليج 365"، سلسلة جديدة من الفيديوهات والخرائط التفاعلية المتطورة.

‎ وتسهم تلك الأداة الجديدة فى قراءة وتحليل الأحداث الجارية، والاستعانة بها فى التغطيات الخاصة التى يبثها تليفزيون الخليج 365 عبر منصاته المتنوعة، وذلك باستخدام أدوات الجرافيك الحديثة من تصميم الزميلة شريهان نجدى.

وستشكل التقنيات الحديثة التى نقدمها للمشاهد نوعا فريدا وبصمة مختلفة فى عالم الصحافة، وذلك لأنها تجعل المحتوى أكثر إقناعا من الناحية البصرية والمحتوى، وتتميز بقدرتها على جذب انتباه المشاهدين للتفاعل معنا بشكل أكبر

‎ويتضمن هذا المحتوى تحليلا أعمق لكل الأحداث والأخبار والقضايا، ويبثه تليفزيون الخليج 365 بشكل منتظم لجمهوره خلال عام 2024.