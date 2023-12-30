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"الاقتصادية" تؤجل دعوى مقامة ضد طليق الفنانة علا غانم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة زوج الفنانة السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف لجلسة 8 يناير المقبل.

سبق أن قضت محكمة الأسرة بقصر النيل بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة "علا غانم"، ضد زوجها بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت دعوى زوجها في حق أو أية ممتلكات.

أقيمت الدعوى بمحكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة اكمال العلاقة الزوجية معه.

وكانت الفنانة علا غانم قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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