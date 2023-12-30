مصر للطيران: منع سفر الأشخاص دون 18 عاما خارج مصر دون ذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، لن يُسمح للقصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم، وذلك بناء على تعليمات وصلت إلى الشركة وسوف يتم تطبيقها مع بداية العام على كل شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية.

وقالت الشركة علي الموقع الرسمي لها إنه في حالة سفر القاصر "أقل من 18 عامًا" بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وتابعت الشركة فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ختم النسر بجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، والفرق الرياضية التي تحمل خطاباً من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال.

وأشارت الشركة إلى أن السفر منفردًا يمكن أن يكون تجربة مثيرة مليئة بالمغامرة للصغار، ويسر الشركة تقديم التوجيه والمساعدة، وهدفنا هو توفير سفر آمن وجدير بالثقة ومريح لجميع المسافرين لدينا، وخاصة الصغار.