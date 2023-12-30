شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية للمحامى الحر لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النقابة العامة للمحامين، عددا من الإجراءات للتيسير على أعضائها بالأقاليم، أبرزها استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، وكذلك السماح للمحامين حاملي كارنيه 2023 بسداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق "الفيزا كارت"، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية. ويرصد ”الخليج 365” قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية للمحامي الحر لعام 2024 كالآتى: 1 ـ تجديد بطاقة العضوية الجدول العام: 150 جنيه. 2 ـ تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه. 3 ـ تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيه. 4 ـ تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيه.

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