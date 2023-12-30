شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: 22 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بميزانية 36 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن الدولة المصرية تبني شبكات حماية اجتماعية شاملة طوال 10 سنوات للعمل على الفئات الاكثر احتياجات، إضافة إلى اطلاق برامج للاستثمار في الرأس المال البشري.

وأشارت ميرفت صابرين، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك 5.2 مليون أسرة تستفيد من معاشات تكافل وكرامة، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 إلى جانب معاش التضامن الاجتماعي وكان يستفيد في البداية 1.7 مليون أسرة.

واستكملت: تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ومد شبكات الأمان الاجتماعي ووصلنا لـ5.2 حاليا بما يعني 22 مليون مستفيد بمبلغ ميزانية 36 مليار جنيه"، مؤكدا أن الدولة مستمرة في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعا التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت ميرفت صابرين، أن هناك 2.5 مليون مستفيد من برامج التمكين الاقتصادي والميزانية تقدر بـ6 مليار جنيه، ويتم تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي من خلال عدة مؤسسات مختلفة أبرزها بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع وغيرهم.