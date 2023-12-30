بيان من الداخلية بشأن تملك قرينة رئيس دولة فيلا بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية، ما تردد بشأن مقتل صحفي بعد نشره مقطع فيديو يدعي خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "نفي جملةً وتفصيلاً صحة الادعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر".

وأوضحت أنه "أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها".

وأكدت أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.