تفاصيل حظر السفر لمن أقل من 18 سنة دون ذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكد مصدر مسئول أن محظور سفر القصر الأقل من 18 سنة دون تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسبة بوزارة الداخلية .

وأضاف المصدر أن القرار سيتم تنفيذه بدايه من يناير 2024 في إطار القواعد التنظيمية الجديدة التي تم اعتمادها.

حول شروط السفر دون سن 18 فى مصر، قال المصدر إنه اعتبارًا من 0 يناير 2024، لا يُسمح للقصرأقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

في حالة سفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

وأضاف المصدر أن لن يكون السفر مسموح بدون موافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى اللوائح القانونية المنظمة فى حال عدم أن يكون مطلوب على ذمة قضايا.

وأصدرت الجهات المختصة أيضا قرارًا فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة، حيث يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات وذلك لمن يكون دون سن 18.

أما الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال.