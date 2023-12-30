بعد ادعاءات مقتله.. ماذا قالت الداخلية عن "صحفي البحر الأحمر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا صحفيًا ردت فيه على ادعاءات تعرض شخص للإيذاء بعد أن أعلن امتلاك قرينة رئيس دولة فيلا بالبحر الأحمر عبر مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.

ونفت في ذات السياق، ما تردد بشأن مقتل صحفي بعد نشره مقطع فيديو يدعي خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

وذكرت في بيانها: "نفي جملةً وتفصيلاً صحة الادعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر".

وأوضحت أنه "أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها".