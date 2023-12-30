العثور على جثة سيدة في أرض زراعية بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة وسط أرض زراعية بالبدرشين مساء السبت.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في أرض زراعية.

وجه اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتبين أن الجثة لسيدة أربعينية مجهولة الهوية عثر عليها وسط أرض زراعية وايداعها مشرحة مستشفى الحوامدية لتحديد سبب الوفاة.

شكل العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب فريق بحث لكشف هوية المتوفاة ومراجعة بلاغات التغيب.