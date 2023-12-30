شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيت الخليج 365 "هولوكوست غزة" على طاولة معهد الأمن القومى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت تغطية ”الخليج 365” للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر منصاتها المختلفة تأثيرا كبيرا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" والذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وناقش الحضور خلال المؤتمر عددا من القضايا والملفات التي كانت متسارعة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى العنوان الرئيسي لصحيفة الخليج 365 في العدد الورقي الصادر يوم 19 أكتوبر الماضي.



تحقيق الخليج 365

هاجمت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مور لينك العنوان الرئيسي لصحيفة ”الخليج 365”، واصفة العنوان الذي تصدر المانشيت الرئيسي لعدد الصحيفة الصادر في أكتوبر الماضي بأنه عنوان صارخ، مشيرة إلى أن الخليج 365 وصفت ما يجري في قطاع غزة تحت عنوان "هولوكوست غزة".

وطالبت الباحثة الإسرائيلية بضرورة العمل من الجانب الإسرائيلي لمكافحة ما وصفته "معاداة السامية"، مشيرة إلى إحصائية تؤكد بأن 59% من المشاركين في آخر استفتاء تم تنظيمه في الشرق الأوسط لا علم لهم بالمحرقة؛ 52% يعتقدون أن الفظائع وعدد القتلى من اليهود المذكورين مبالغ فيه إلى حد كبير، 11% اعتبروا المحرقة أسطورة. و22% فقط شعروا بأن الروايات التاريخية دقيقة.