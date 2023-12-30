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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيت الخليج 365 "هولوكوست غزة" على طاولة معهد الأمن القومى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
وناقش الحضور خلال المؤتمر عددا من القضايا والملفات التي كانت متسارعة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى العنوان الرئيسي لصحيفة الخليج 365 في العدد الورقي الصادر يوم 19 أكتوبر الماضي.
تحقيق الخليج 365
هاجمت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مور لينك العنوان الرئيسي لصحيفة ”الخليج 365”، واصفة العنوان الذي تصدر المانشيت الرئيسي لعدد الصحيفة الصادر في أكتوبر الماضي بأنه عنوان صارخ، مشيرة إلى أن الخليج 365 وصفت ما يجري في قطاع غزة تحت عنوان "هولوكوست غزة".
وطالبت الباحثة الإسرائيلية بضرورة العمل من الجانب الإسرائيلي لمكافحة ما وصفته "معاداة السامية"، مشيرة إلى إحصائية تؤكد بأن 59% من المشاركين في آخر استفتاء تم تنظيمه في الشرق الأوسط لا علم لهم بالمحرقة؛ 52% يعتقدون أن الفظائع وعدد القتلى من اليهود المذكورين مبالغ فيه إلى حد كبير، 11% اعتبروا المحرقة أسطورة. و22% فقط شعروا بأن الروايات التاريخية دقيقة.
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