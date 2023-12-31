شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 31/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:18 ص موعد صلاة الظهر 11:57 ص موعد صلاة العصر 46: 2 موعد صلاة المغرب 5:05 م موعد صلاة العشاء 6:27 الإسكندرية

الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:24 ص موعد صلاة الظهر 12:02 موعد صلاة العصر 2:48 موعد صلاة المغرب 5:07 م موعد صلاة العشاء 6:31 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:14 موعد صلاة الظهر 11:53 م موعد صلاة العصر 2:41 م موعد صلاة المغرب 5:00 م موعد صلاة العشاء 6:23 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:03 وقت صلاة الظهر 11:45 موعد صلاة العصر 2:38 م وقت صلاة المغرب 4:58 م وقت صلاة العشاء 6:18 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:05 ص موعد صلاة الظهر 11:51 ص موعد صلاة العصر 50: 2 موعد صلاة المغرب 5:11 م موعد صلاة العشاء 6:28

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