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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 31/12/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 5:18  ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء  6:27

 

الإسكندرية         
 

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 2:48

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد  صلاة العصر 2:41 م 

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:23  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:45 

موعد صلاة  العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 
 

وقت صلاة الفجر 5:05  ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:28

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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