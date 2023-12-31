البابا تواضروس: التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام المشهد المفرح للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المشهد المفرح في 2023، هو مشهد مصري خالص وتم بكل ما يمكن أن يوصف بأنه "عرس انتخابي"، فالعرس أفضل كلمة في المجتمع المصري فهي تعبر عن الفرح، وبالتالي الكلمة نفسها حلوة والخطوات التي تمت فيها خطوات حدثت بشفافية كاملة ومشاركة واسعة وبنتيجة ممتازة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء السبت، أن التاريخ سيقف أمام انتخابات الرئاسية وقتا طويلا، لأن ربما الكثيرين لم يكن متوقعاً أن تكون الصورة كذلك، وربما من عبارات الإحباط التي قيلت: "بما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي موجود ضمن المرشحين، فهو ناجح ناجح.. وعملوا انتخابات ليه؟.. وصرفوا فلوس ليه؟"، لكن الصورة في الانتخابات جميلة للغاية.

وأوضح بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه عندما ذهب للإدلاء بصوته في اللجنة الانتخابية وجد الكثير من الناخبين على غير المعتاد، والانتخابات كانت أمراً مفرحاً.

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